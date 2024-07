Torna la notte bianca di Aulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Massa-Carrara), 5 luglio 2024 – Musica, esibizioni, gastronomia, street food, mercato, dj set, giochi per bambini. Ecco gli ingredienti delladi. Appuntamento per sabato 6 luglio, a partire dalle 19, quando l’atmosfera di festa tornerà nelle vie aullesi che accoglieranno centinaia di visitatori fino a tarda. La manifestazione, organizzata dal Comune e dalla ProLoco Città di, sarà ricca di divertimenti. Sono previsti diversi punti musicali fissi, scuole di ballo che si alterneranno in varie piazze, mercato del vintage nel centro storico, un’esposizione del Vespa Club, di auto da rally, di auto storiche e concessionarie. Ci saranno, inoltre, i gazebo dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con i cani dell’unità cinofila.