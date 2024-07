Stromboli è allerta rossa Intensa l’attività vulcanica

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 5 luglio 2024), èanche per l’Etna. Al lavoro Protezione Civile e INGVè indalle prime ore di giovedì 4 luglio 2024, a causa di un’intensificazione del. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un’esplosione con colata lavica che ha raggiunto la costa e una nube di cenere alta 2 chilometri. Persiste, infatti, una situazione di “potenziale disequilibrio del vulcano”. L’innalzamento dell’determina il potenziamento del sistema di monitoraggio del vulcano e del raccordo informativo tra la comunità scientifica e le altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Il Dipartimento della Protezione Civile condivide tali informazioni con la struttura di protezione civile della regione Siciliana che, soprattutto in relazione a scenari di impatto locale,le strutture territoriali di protezione civile e adotta eventuali misure in risposta alle situazioni emergenziali.