Strafood Non solo cibo la nuova pubblicazione de L’Airone Editrice

(Di venerdì 5 luglio 2024) “. Non”, ladea firma di Paola Buzzini e Luisa Manfrini Un viaggio che parte dal carrello della spesa e arriva alle pagine di un libro pensato per scoprire come utilizzare al meglio dieci alimenti vegetali dalle straordinarie proprietà e dalle mille diverse possibilità di impiego, senza perderne nemmeno una briciola. Così due autrici esperte ine comunicazione, Paola Buzzini e Luisa Manfrini, hanno dato vita a “. Non”, ladein uscita in questi giorni nelle principali librerie e piattaforme digitali. “. Non”, ladeUn volume improntato all’eco-sostenibilità che indaga varie opportunità per trasformare “semplici” cibi in preziose risorse alternative.