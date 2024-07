Spagna in semifinale Germania ko ai supplementari

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 5 luglio 2024) STOCCARDA () (ITALPRESS) – Laè la prima semifinalista di Euro2024. La “Seleccion” di De La Fuente elimina i padroni di casa della, ko all’ultimo respiro dei. Un finale crudele per i tedeschi e ancor di più per Tony Kroos che saluta la maglia dei bianchi chiudendo così una carriera entusiasmante. Le furie rosse sono andate a un passo dalla qualificazione già nei tempi regolamentari (dopo l’1-0 di Olmo, il pari di Wirtz), ma nel finale i panzer di Nagelsmann sono riusciti, con la forza della disperazione, a ottenere il pareggio. Poi, quando ierano ormai agli sgoccioli, il colpo di testa di Merino ha fatto partire la festa spagnola.Partenza nervosa, disastroso l’arbitro Taylor che non segue una linea coerente dando spazio ai calcioni e tenendo i cartellini nel taschino.