Roma | armato si barrica in casa dopo aggressione arrestato 54enne

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Nova) –di coltello siin. E’ successo in localita’ Lavinio, in via Re Latino, vicino, dove gli agenti della Polizia di Stato haunitaliano perche’ gravemente indiziato dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato. Secondo quanto ricostruito, gli agenti del commissariato di Anzio-Nettuno, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti per un grave episodio di violenza e minaccia pubblica. Giunti sul posto, la dipendente di un’agenzia immobiliare ha riferito che, poco prima, una bottiglia di vetro, contenente olio alimentare, era stata lanciata dal secondo piano di una palazzina di via Re Latino, ed era stata indirizzata verso l’attivita’ causando danni materiali e allarme tra i presenti.