Pd | Misiani ‘adesso coalizione per e non contro’

(Di venerdì 5 luglio 2024) Roma, 5 lug (Adnkronos) – “Il successo del Pd è un segnale di speranza molto importante, dovuto innanzitutto alla linea netta e riconoscibile del partito sui temi sociali e allo spirito testardamente unitario di Elly Schlein nella costruzione di liste forti e plurali e per coalizzare le forze progressiste?. Lo ha detto Antonio, senatore e membro della segreteria nazionale Pd, intervenendo alla direzione del Pd.?Non dobbiamo però sottovalutare – ha proseguito il parlamentare dem – le tante ombre che emergono dalle elezioni. In Europa, l?avanzata della destra populista, che rischia di bloccare il motore franco-tedesco, fondamentale nella storia dell?integrazione europea. In Italia, l?ulteriore spostamento a destra dell?asse politico. Certo, il governo e la maggioranza dovranno fare i conti con nodi importanti, dalle politiche economiche e sociali, fortemente vincolate dal nuovo patto di stabilità e crescita, alle riforme istituzionali, che vedono un fronte contrario molto ampio.