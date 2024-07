Ortigia due studentesse americane violentate | fermati due giovani

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 5 luglio 2024) La vacanza si è trasformata in un incubo. La serenità passeggiando nella suggestiva, a Siracusa, spazzata via dall’orrore della violenza, dello stupro. E’ quello che è successo a due. Le due, in Sicilia per una vacanza studio, mercoledì notte, mentre stavano raggiungendo la loro abitazione, sono state avvicinate da un 18enne e un 19enne a bordo di uno scooter nel centro storico del borgo marinaro. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, con la scusa di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, i due avrebbero approfittato della ingenuità delle vittime, dell’ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Le avrebbero separate per poi violentarle in luoghi diversi: una nei pressi del lungomare, l’altra all’interno di un’abitazione nelle vicinanze.