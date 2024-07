Ordigno bellico ad Assisi | scattano disinnesco e brillamento La zona rossa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 - E' tutto predisposto per le operazioni didell'da 500 libbre, pari a 242 chili con circa 128 chili di tritolo, risalente alla seconda guerra mondiale, rinvenuto nella frazione di Petrignano, nel Comune di, nei pressi dell'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'". Task force al lavoro: le attività di bonifica, affidate agli artificieri dell'esercito del reggimento genio ferrovieri di Castel Maggiore di Bologna, inizieranno sabato alle 15 e si articoleranno in due fasi. Una prima didella bomba nel luogo di ritrovamento, una seconda di trasporto verso una cava per le operazioni di. L'orario per le operazioni diè stato scelto per ridurre il più possibile il disagio alla popolazione, alle attività produttive ed al traffico aereo.