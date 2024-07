Meteo caldo al Sud e nuovi temporali al Nord | le previsioni del weekend del 6 e 7 luglio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) Quello di sabato 6 e domenica 7sarà un fine settimana prevalentemente soleggiato su gran parte d'Italia, ma è atteso qualche forte temporale al. Attenzione anche a grandinate, violente raffiche di vento e locali bombe d'acqua soprattutto in Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Per la giornata di domani, la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il maltempo su alcune zone di Valle d'Aosta e Lombardia. Da lunedì, l'anticiclone africano dovrebbe aumentare la sua forza e le temperature salire ovunque.