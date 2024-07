Mercedes ibrida prende fuoco in garage Paura a Udine Due auto distrutte e condominio sgomberato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tragedia sfiorata a, dove unadel valore di 40.000 Euro ha improvvisamente presomentre era in fase di ricarica neldi unin Via della Vigna. L’è andata completamente distrutta e, nell’incendio, è rimasta coinvolta anche la vettura che aveva a fianco, un’altraclasse S del valore di 100.000 Euro, anch’essa distrutta dalle fiamme. I due mezzi appartenevano a una coppia che abita nella palazzina: una donna brasiliana di 39 anni, proprietaria del veicolo che ha preso, e un uomo belga di 66 anni. Secondo le ricostruzioni, la batteria dellain fase di ricarica è andata in corto circuito. Poco dopo la mezzanotte, i condomini hanno avvertito i Carabinieri, arrivati sul posto dalla stazione diEst insieme ai Vigili del, che sono intervenuti per domare le fiamme divampate neldel