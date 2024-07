Manganellate a una donna trans a Milano | un vigile condannato a 10 mesi altri 2 a processo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) È statoa 10con pena sospesa uno degli agenti della polizia locale di, accusato di aver aggredito con il manganello una. C’è quindi una prima condanna per lesioni aggravate la vicenda dellaessuale ‘Bruna’, manganellata il 14 maggio 2023 mentre “dava in escandescenza” in zona Parco Trotter. A seguito dello scontro era stata portata nell’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale. La sentenza e gliaccusati – La giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Patrizia Nobile, ha accolto la richiesta della pubblico ministero Giancarla Serafini e hail31enne – processato con rito abbreviato – anche ad un risarcimento da liquidarsi in sede in civile. Rinviati a giudiziodue agenti accusati di lesioni aggravate in concorso e di falso in concorso.