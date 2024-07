LIVE – F1 GP Gran Bretagna 2024 | le prove libere 1 in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il circuito di Silverstone ospita ilPremio di, dodicesimo round della stagionedi F1. La tappa inglese si tratta di un evento storico per il Circus, che sosta qui da ben 74 anni. Il territorio inglese vanta diversi eroi di casa, tra team e piloti. Si trovano in Inghilterra gli HQ di McLaren, Williams, Mercedes e Aston Martin, ma anche gli uffici di Red Bull e Alpine, nonostante i marchi siano austriaco e francese. Nasce nel Regno Unito la leggenda di Lewis Hamilton – che dopo sette titoli mondiali ha dato il proprio nome al rettilineo principale del circuito – e a correre sotto bandiera inglese sono anche Lando Norris e George Russell. I venti piloti più veloci al mondo si preparano per scendere in pista alle 13:30 italiane e dare inizio alla prima sessione didel fine settimana, con alcuni cambiamenti in griglia.