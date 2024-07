Interventi complessi e mobilità attiva | Ecco i punti di forza dell’Ortopedia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dal sesto piano dell’ospedale si vede il mare, un reparto ampio e luminoso è quello a disposizione dell’unità operativa di ortopedia, diretta da sei anni dal primario Federico Lamponi. Il direttore dell’Ast di Fermo Roberto Grinta parla di altissima efficienza, con professionisti di alto valore: "Ididi questa unità operativa sono la possibilità di lavorare in team nel dipartimento chirurgico e i dati dell’attività, aumentata dell’8 per cento, così come sono in crescita i ricoveri ad altatà e la". "Sono arrivato proprio il 1 luglio di sei anni fa, spiega l’ortopedico Lamponi, subito ho voluto costruire l’equipe perché il nostro è un lavoro di squadra, c’è una distribuzione dei carichi di lavoro, tutti sono cresciuti individualmente per un settore specifico della chirurgia, prendendo in carico il paziente".