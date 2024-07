Incendio Giugliano del primo luglio | livelli diossine inferiori a valore di riferimento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)del: Le concentrazioni die furani campionate nelle 24 ore sono risultateai valori di“Idie furani, determinati in esito alciclo di campionamenti eseguito tra il 1 e il 2scorsi con un campionatore attivo ad alto flusso di aria nei pressi del sito interessato dall’divampato lo scorso 1nel comune di(campo rom di via Carrafiello), sonoalle concentrazioni di tossicità equivalente utilizzate qualedidalla comunità scientifica, indicato dal Lai, organismo tecnico della Repubblica federale tedesca”. A riferirlo una comunicazione dell’ARPAC giunta ieri in redazione. Si legge nella nota che le “concentrazioni die furani misurate in relazione a un periodo di campionamento di 24 ore, nelle date sopra indicate, sono risultate infatti pari a 0,02 pg/Nm3 I-TEQ, a fronte di undidell’ordine di 0,15 pg/Nm3 I-TEQ (picogrammi per normal metro cubo in termini di tossicità totale equivalente)”.