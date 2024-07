Il Pd usa il Colle contro le riforme Meloni | Non gli fate un favore

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 5 luglio 2024) Che il percorso parlamentare del premierato sarà lungo, complesso e lastricato di trappole è cosa risaputa. Al prevedibile ostruzionismo delle opposizioni, proprio nei giorni in cui il ddl Casellati è planato su Montecitorio dopo il primo via libera a Palazzo Madama, si è aggiunta una presa di posizione del Pd che è tutto un programma. I deputati del Nazareno, infatti, hanno immediatamente approfittato per mettere le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarellalo strapotere delle maggioranze nelle democrazie al servizio di una banale manovra dilatoria parlamentare. «Prima di entrare nel merito del disegno di legge di riforma costituzionale», hanno scritto i parlamentari Pd in una nota, «il governo deve scoprire le carte sulla legge elettorale.