I tesori di Castel Focognano visitabili col QR code

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arezzo, 5 luglio 2024 – Il comune di, oltre alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche, si offre come area privilegiata per visitare importanti siti, tra questi spiccano: - l’Area Archeologica Etrusca di Pieve a Socana, con la Pieve Romanica di Sant’Antonino e la grande ara sacrificale etrusca risalente al V secolo a.C, la Pieve di Sant’Eleuterio, edificio sacro in località Salutio, che conserva affreschi del XV secolo del pittore valdarnese Mariotto di Cristofano e una tela con l’Annunciazione di Simone Pignoni, la Chiesa di Sante Flora e Lucilla in località Carda che custodisce una cinquecentesca Madonna con Bambino in terracotta invetriata della scuola Robbiana attribuita a Santi Buglioni e un Trittico del Quattrocento di Mariotto di Cristofano; - la Torre di Ronda dell’anticolo medioevale a, risalente ai primi decenni del XI secolo; - la Torre di avvistamento longobarda di Bellavista, Rassina.