Furto di champagne nella pizzeria di Flavio Briatore | tre condanne

(Di venerdì 5 luglio 2024) Milano, 5 luglio 2024 – Assalto conda intenditori al Crazy Pizza, il locale fondato dain zona Moscova: condannate tre persone. La sentenza L’ultimo atto del processo è andato in scena questa mattina, venerdì 5 luglio, in tribunale a Milano. Il giudice Massimo Baraldo ha inflitto pene di un anno a Raimondo Santu e Marco Falcetta, di un anno e otto mesi, invece, a Carlo Popolizio. Una quarta persona, imputata nello stesso procedimento ma per diversi furti (a Starbucks in via Durini e nel vicino negozio Bryan & Berry), è stato assolta “per non aver commesso il fatto”. Il raid I quattro erano stati arrestati lo scorso gennaio dagli agenti della Squadra Mobile milanese per i tre episodi, commessi tra luglio e agosto del 2023.