Esordio in Toscana Monza prima a Empoli Szczesny idea viva

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Il Condor non può partire a inizio luglio, aspettiamo fine agosto". Per i sogni di mercato, prego, ripassare. Il volo delnella sua terza Serie A, invece, si sa da dove partirà:sarà latappa del cammino che inizierà lontano dal terreno amico, quellache i brianzoli ritroveranno anche a inizio settembre facendo visita alla Fiorentina dell’ex Palladino, complice l’obbligo di trasferta causa Gran premio d’Italia di Formula Uno. Per il ritorno a casa dell’allenatore delle prime due salvezze bisognerà attendere il nuovo anno, dopo aver posato i calici delle feste: giornata 20, fine settimana del 12 gennaio. L’ultima dell’anno, invece, Sandro Nesta la vivrà al Tardini di Parma per poi ospitare il Cagliari tra capodanno e l’Epifania.