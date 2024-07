Clint Eastwood | Juror #2 potrebbe non essere il suo ultimo film

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il grandecontinua a divertirsi talmente tanto sul set da voler proseguire la carriera da regista nonostante l'età avanzata. Il canto del cigno per il 94ennenonancora giunto. Secondo nuovi report#2nonil suo. La voglia di lavorare del divo dagli occhi di ghiaccio lo starebbe spingendo a cercare altre sceneggiature da portare sullo schermo. Secondo quanto riferito da World of Reel, per Warner Bros. la sua nuova fatica#2 non sarebbe una priorità per Warner Bros, almeno nell'ottica della stagione dei premi. Lo studio avrebbe infatti sostenutonel progetto principalmente per ringraziarlo dei successi passati dello studio. Nonostante tutto, iluscirà in autunno.