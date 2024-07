Calciomercato Sky | Spinazzola a un passo dal Napoli firmerà un biennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) È fatta per Leonardoal. A rivelarlo è Sky Sport, secondo cui il difensore ha trovato l’accordo con il club partenopeo. Pronti per lui un contrattofino al 30 giugno 2026 e uno stipendio da circa 3 milioni di euro più bonus. Dopo cinque stagioni alla Roma e la decisione della società capitolina di non prolungare il contratto, il classe 1993 riparte dunque dalla Campania, dove arriverà alla corte di Antonio Conte, che già lo voleva ai tempi dell’Inter. Fissate le visite mediche per la prossima settimana, mancherà poi solo firma sul contratto prima dell’ufficialità. Si tratta del secondo acquisto per ildopo Rafa Marin dal Real Madrid., Sky:a undalunSportFace.