Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 5 luglio 2024

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente lunedì 1. Quilee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura di inizio settembre. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Manca solo l’ufficialità per Josep Martinez, che oggi ha vissuto il primo giorno da neo-ista. Il portiere spagnolo, arrivato ieri a Milano, quest’oggi ha effettuato le visite mediche per l’idoneità sportiva e si è recato nella sede dell’per firmare il contratto. In Viale della Liberazione però vi è stata anche la dirigenza del Venezia, con la quale si è discusso di Tanner Tessmann.