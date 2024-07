Brad Pitt è un pilota di formula 1 nel primo poster di F1

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 5 luglio 2024)è undi1 neldi F1 Il film sulla1 conha appena fornito ai fan la prima occhiata alla star del cinema in veste da. Come bonus aggiuntivo, la F1 ha anche annunciato un’anteprima del film durante l’evento di1 di questo fine settimana. Il film è in lavorazione da un po’ di tempo e finalmente il pubblico potrà vedere ciò che il dramma automobilistico ha da offrire. Su Twitter, l’account ufficiale della1 ha scritto: “Finalmente è ufficiale.è il protagonista di F1, in arrivo nei cinema nell’estate del 2025. Una anticipazione questa domenica in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di1. #F1 #F1Movie“. Quindi, se gli appassionati di sport motoristici non fossero già eccitati per lo spettacolo che li attende questo fine settimana, c’è un ulteriore bonus: la F1 ha finalmente un filmato da mostrare.