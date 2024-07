Bozzoli ancora in fuga moglie e figlio di nuovo in Italia | cosa non torna dalla partenza al ritorno dei familiari

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 5 luglio 2024) Nell’imperscrutabilità dei percorsi di unamisteriosaalacremente in corso, i destini di Giacomo Bazzoli – inseguitopolizia di tutto il mondo anche oltre i confini di Shengen – si dividono da quelli della compagna Antonella Colossi, e deldi appena 9 anni, appena rientrati a Brescia. Lo confermano all’Adnkronos fonti investigative, precisando che in questi minuti si sta decidendo se i due dovranno recarsi in procura per rispondere ad alcune domande. Quel che è certo è che forse l’appello del suocero di– e il malessere accusato in queste ore di concitate ricerche – o magari una parziale resipiscenza tardiva, hanno sortito un effetto sul 39enne. Un uomo, lo ricordiamo, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, e accusato anche della distruzione del suo cadavere nel forno della fonderia a Marcheno, in provincia di Brescia, l’8 ottobre 2015.