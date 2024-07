Basket calendario semifinali e finale Preolimpico 2024 Orario programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) Ledeldi San Juan saranno Italia-Lituania e Porto Rico-Messico. Quella che doveva essere laannunciata si giocherà con un turno d’anticipo per demerito degli azzurri di Gianmarco Pozzecco, che hanno perso malamente contro i padroni di casa per 80-69, concludendo così al secondo posto nel girone. Una brutta prestazione sicuramente quella dell’Italia, che si è sciolta nel secondo tempo sotto le triple di uno scateno Josè Alvarado, autore di 29 punti. Il Porto Rico si pende così la vetta del girone e domani notte affronterà il Messico, avendo un’enorme possibilità di giocarsi lache vale un biglietto per Parigi. Italia e Lituania, dunque, si affronteranno con anticipo rispetto alle previsioni. La Lituania ha vinto il suo raggruppamento, battendo il Messico e la Costa d’Avorio, anche se con gli africani ha rischiato moltissimo, trovando il canestro del sorpasso definitivo solo a 30 secondi dal termine.