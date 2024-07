Alta tensione nel governo Salvini attacca Mattarella | In democrazia il popolo vince Meloni | stima per il Colle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) "Francamente non ho letto, differentemente da quello che hanno fatto altri, nelle parole del presidente della Repubblica un attacco al". Giorgiaall’ora di cena spara le pompe anti-incendio alla massima potenza. Sa che il messaggio delsui rischi di un "assolutismo della maggioranza" ha creato fibrillazioni nel centrodestra, dato che ne investe tutto l’operato, dal premierato alla riforma della giustizia. Per ventiquattro ore l’irritazione rimbalza trae coalizione prendendo la forma di un imbarazzato silenzio, finché ieri mattina a uscire dai binari è stato il leader della Lega, Matteo: "Siamo in, ilvota, il. Non faccio filosofia, ma politica. Semmai qui c’è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario".