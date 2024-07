Addio non ti perdonerò mai Temptation Island il fidanzato la chiama al falò e finisce malissimo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024)2024, seconda puntata ed è giàdi confronto anticipato. Filippo Bisciglia l’aveva detto che i colpi di scena ci sarebbero stati fin da subito ma come abbiamo visto in tv, giovedì 4 luglio in prima serata su Canale 5, anche lui è rimasto a bocca aperta quando uno dei fidanzati gli ha chiesto di incontrare la compagna. È bastato un video a fargli prendere la decisione. Il conduttore diè quindi andato a informare la fidanzata, che prima di mettersi a piangere ha chiarito: “Ha fatto la stessa cosa che farebbe fuori. Non capisco se me lo sta chiedendo per perdonarmi e perché a paura o per lasciarmi. Però potrebbe farlo per non farmi andare oltre, lui mi conosce. Se lo aspetta che non ci vado, lo sa come sono”.