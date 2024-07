Un volume speciale per i baby-appassionati Gli Europei per i bambini sulle orme di Zoff e Zidane

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) I campionatisono nel pieno del loro svolgimento e la casa editrice francese Quelle Histoire celebra il calcio con undedicato alle sue origini, narrando la storia di fuoriclasse leggendari: da Pelè a, da Meazza a Cruijff, Maradona e Iniesta sono solo alcuni dei personaggi menzionati in Storia del calcio, il libro della casa editrice leader in Francia per libri storici destinati a bambine e, Ilripercorre la storia del calcio dalla nascita ai giorni nostri, dallo Tsu’chu, un gioco militare diffuso nel terzo millennio a.C. in Cina, all’antica Grecia, dove si affermò quello che venne poi ufficialmente riconosciuto dalla FIFA come l’antenato del calcio, l’Episkyros, e che a Roma si trasformò nell’Harpastum.