Tumore al seno | l’oncologia di precisione può sostituire la chemioterapia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il nuovo trattamento per la cura delalintroduce l’utilizzo di ormonoterapie orali, capaci di posticipare oterapie più aggressive come lacon una riduzione del 45%. Questa cura innovativa è stata approvata sia dalla FDA (Food and Drug Administration) negli Stati Uniti, sia dall’EMA (European Medicines Agency) in Europa. Cos’è la terapia diLa terapia in questione è basata sull’uso di elacestrant, un degradatore selettivo dei recettori degli estrogeni (SERD) attivo per via orale. Questo rappresenta una svolta significativa poiché è la prima volta che una terapia di questo tipo dimostra efficacia in casi particolarmente gravi che necessitano di interventi terapeutici intensivi. In particolare, elacestrant risulta efficace anche per le donne conalche sviluppano mutazioni acquisite a seguito dell’esposizione alla terapia endocrina (ESR1).