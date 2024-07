Traffico Roma del 04-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

Luceverdetrovati dalla redazione sulla Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna dal Aurelia alla Cassia è lungo la carreggiata interna dalla Casilina all'appia code sulla mia dal raccordo via di due punti e sulla Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali incolonnamenti sul tratto Urbano della A24 da Viale Togliatti alla tangenziale est tu la stessa tangenziale est e rallentamenti dalla Prenestina Largo Passamonti verso la Salaria segnalato anche un incidente ricordiamo poi che per i lavori di riqualificazione della sopraelevata sono chiuse l'ingresso in tangenziale da via Prenestina è l'uscita di via Casilina in direzione del Pigneto ancora chiusa poi via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica via delle Sette Chiese nelle due direzioni possibile infine i disagi per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici a causa di uno sciopero che interesserà l'intera rete Atac dalle 830 alle 16:30 servizio regolare sulla rete busteTPL autoservizi Troiani