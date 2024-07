Spl i professionisti del lusso | I nostri stampi per auto da sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Lucia Gentili TOLENTINO (Macerata) C’è un’azienda a Tolentino che produce sportelli e particolari perdi. E sta portando sul territorio maceratese realtà come Maserati, Stellantis, BMW, Audi, Mercedes, Rolls Royce, CNH. Si tratta di S.P.L. Industries, che conta 85 dipendenti, oltre agli interinali, e 550 fornitori di prodotti e servizi. Nata nel 1987, l’impresa, inizialmente specializzata nello stampaggio a freddo di particolari per il settore elettrodomestico, si è aperta poi al settoremotive (industriamobilistica) e telecomunicazioni. Nel 2011 è scattata la costruzione, mentre nel 2014 l’acquisizione di nuove lavorazioni per le grandi multinazionali dell’motive, con un cambio sede: l’opificio viene esteso sino agli attuali 10mila metri quadri, a cui vanno aggiunti 20mila metri quadri di piazzali.