Sinner vince il derby Berrettini non perde

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sull’erba di una sontuosa battaglia restano i cocci di un solo rimpianto: peccato. Peccato che questofratricida sia andato in scena così presto, a Wimbledon. Ha vinto7-6, 7-6, 2-6, 7-6, ma hanno vinto entrambi, ancheche ha retto contro il numero 1 al mondo con testa, cuore e fisico. Si sarebbero meritati anche loro, gli inglesi, di vedere più avanti nel tabellone quanto sono bravi gli italiani con la racchetta in mano, di questi tempi. Certo, nel pomeriggio londinese ne avevano avuto un bell’assaggio, con la vittoria di Fognini su Ruud (6-4, 7-5, 6-7, 6-3). E con quella della Paolini sulla belga Minnen (7-6, 6-2). Ma il piatto forte della giornata è andato in scena dopo le 20, con la sfida tra Jannik e Matteo, amicissimi fuori, avversari che si conoscono bene in campo.