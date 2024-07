Salsa ai peperoni | ottima per bruschette tartine e tanti altri aperitivi!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 luglio 2024) La crema, feta e miele è una salsina golosa, perfetta per accompagnare una grigliata di carne o per essere spalmata sulle, come aperitivo. Facile e velocissima da realizzare, ha un retrogusto agrodolce per la presenza del miele, una consistenza cremosa grazie alla feta e un sapore piccantino dovuto al peperoncino. Porta allegria e colore alle nostre serate estive, magari in compagnia degli amici per festeggiare la bella stagione! Per prepararla, dovremo prima arrostire iin forno con uno spicchio di aglio e un giro di olio. Una volta ben abbrustoliti, lasciamoli raffreddare, poi riduciamoli in purea insieme agliingredienti. E voilà, la nostra ricettina è pronta per essere gustata con una spolverata di prezzemolo fresco.