Rivoluzione nella diagnosi precoce del glaucoma

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il, spesso definito “il ladro silenzioso della vista”, rappresenta una sfida significativa per la salute visiva. Laè cruciale per preservare la vista e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da questa malattia. La Perimetria a Raddoppio di Frequenza (Matrix) si sta affermando comeun’innovazione chiavelotta contro il, offrendo precisione, affidabilità e comfort per i pazienti. Abbiamo analizzato il panorama delle cure a disposizione con il Dottor Paolo Tancredi, titolare dello studio oculistico di Roma, SeeMed. Presentazione della Perimetria a Raddoppio di Frequenza (Matrix) La perimetria Matrix rappresenta una svoltadel. Utilizzando una tecnica avanzata che impiega una luce laser a doppia frequenza, questa tecnologia mappa con precisione il campo visivo del paziente, individuando anche le più piccole anomalie.