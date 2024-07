Quo Vadis Biden? La questione della ricandidatura divide i democratici

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 luglio 2024) Negli Stati Uniti, l’opinione pubblica democratica è spaccata a metà sulladell’attuale presidente Joe. Quello che fino a pochi giorni fa era soltanto una specie di dubbio velleitario espresso da una minoranza sparuta di possibilisti si è brutalmente trasformato in unacentrale dopo il dibattito televisivo del 27 giugno tra l’inquilinoCasa Bianca e il candidato repubblicano (nonché suo predecessore) Donald Trump: la kermesse televisiva ha infatti reso evidente come l’età avanzata dirappresenti un ostacolo di non poco conto per l’amministrazioneprima potenza mondiale, riducendo così anche le sue possibilità di vittoria nella competizione elettorale prevista per il prossimo novembre. Nei giorni successivi al dibattito, numerose voci di spessore si sono levate per chiedere al presidente in carica di fare un passo indietro.