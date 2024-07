Porto un anno al setaccio | Ok i 330mila crocieristi Ma per il resto c’è poco da salvare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) I dati definitivi dei porti italiani nel 2023, prodotti da Assoporti, l’associazione delle Autorità portuali, documentano secondo Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in consiglio comunale, "una serie di disfatte per ildi Ravenna, che le istituzioni pubbliche tengono tuttavia nascoste". "Gli osannatidel 2023 (+71,3% sul 2022) sono stati l’unico dato positivo deldi Ravenna, che appare tuttavia gonfiato constatando che rappresentano appena il 2,4% del dato nazionale", afferma. "Ilè notte fonda – aggiunge - a partire dalle rinfuse solide, su cui restiamo il primoitaliano avendone però perso il 14,1%, cioè oltre 10 milioni di tonnellate, e proseguendo con le rinfuse liquide, in calo del 5,8%, cioè 4 milioni e mezzo di tonnellate in meno".