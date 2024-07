Moto3 | Alonso al Sachsering per tentare lo strappo Ma sono tante le incognite

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tornare in top 3 dopo un weekend costretto a rincorrere. Non può che essere questo l’obiettivo di David, pronto a tornare on the track questo fine settimana per il GP della Germania, appuntamento numero nove del Motomondiale 2024 didi scena nel mitico circuito del Sachsenring. Il leader del Mondiale è infatti reduce dalla prestazione complicata di Assen, dove ha faticato in ogni singola sessione del fine settimana, culminata con la quinta posizione finale. Un risultato certamente positivo considerate le premesse e soprattutto il piazzamento del diretto avversario, Daniel Holgado, undicesimo al termine di una prova cominciata bene salvo esaurirsi strada facendo. Oggie Holgadoseparati da trentanove punti. L’occasione quindi per il colombiano è ghiotta: un dominio sul circuito teutonico potrebbe consentirgli di allargare ancora il proprio vantaggio prima della pausa estiva.