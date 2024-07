L' Economist con un deambulatore in copertina ' Biden si ritiri'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per il settimanale The, è giunto il momento che Joesidalla corsa alla Casa Bianca. "Il dibattito presidenziale è stato terribile per Joe- scrive la rivista britannica, che inpubblica la foto di uncon il simbolo del presidente degli Usa - È stata un'agonia vedere un uomo anziano confuso lottare per ricordare parole e fatti. La sua incapacità di sostenere un'argomentazione contro un avversario debole è stata scoraggiante. Ma l'operazione della sua campagna per negare ciò che decine di milioni di americani hanno visto con i propri occhi è più tossica di entrambe, perché la sua disonestà provoca disprezzo". "è esente da colpe per le sue capacità in declino, ma non per la sua insistenza, supportata dalla sua famiglia, dai suoi alti collaboratori e dall'élite democratica, che sia ancora in grado di svolgere il lavoro più difficile del mondo.