La storia d’amore di David Beckham e Victoria Adams i reali pop d’Inghilterra

(Di giovedì 4 luglio 2024) Quando si sono consociuti nel 1997 a una partita di beneficenza del Manchester United nessuno avrebbe scommesso sulla durata della loro coppia. Eppure, tra alti e bassi, mormorii di tradimenti, una fama che li ha rincorsi quasi ossessivamente e ben quattro figli,hanno varcato la soglia delle nozze d’argento. La coppia più glamour della Gran Bretagna, se non di gran parte del jet set internazionale, dunque, festeggia 25 anni di matrimonio. Un traguardo che hanno raggiunto lavorando sulle loro individualità, sulla coppia e, soprattutto, sulle insidie della fama. Nonostante ne abbia la forma esteriore, la loro non è certo stata una favola senza nessun tipo d’incrinatura. Piuttosto è un rapporto vero, concreto che, come accade per molte altre coppie, ha richiesto dell’impegno e molto rispetto reciproco.