La Land Rover Defender Octa riscrive le regole delle fuoristrada

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lalead alte prestazioni e nel farlo si pone ben pochi limiti, tanto che il cartellino del prezzo si avvicina a quello di alcune supercar. Rispetto alla versione al top della gamma attuale, ovvero la V8 Supercharged, lanon è solamente più potente, è quasi un'altra macchina e il nome cerca di spiegare questa differenza. Questa non è unacome tutte le altre, a partire dal nome La parola, infatti, è la contrazione di ottaedro, ovvero la forma del diamante, che è il materiale più resistente e prezioso presente sulla terra. Così questaè disponibile solo con la carrozzeria a 5 porte, la cosiddetta 110 (qui la nostra prova), che però viene ampiamente modificata rispetto alle versioni standard: la lunghezza non cambia e rimane prossima ai cinque metri, ma l'altezza è aumentata di 2,8 cm (per via dell'assetto rialzato) e la larghezza addirittura di 6,8 cm.