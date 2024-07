Guerra in Ucraina Orban potrebbe andare in Russia a incontrare Putin L’ira di Michel | Non ha un mandato dell’Ue per farlo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) Viktor, le cui posizioni filorusse sono note da tempo, dal primo luglio presiede il Consiglio europeo. In questa veste, ha avviato una serie di incontri con i capi di Stato e di governo di altri Paesi, tra cui il bilaterale con Volodymyr Zelensky. Per la prima volta dal 24 febbraio 2022 – giorno in cui Mosca ha invaso l’– il premier ungherese si è recato a Kiev. Il dinamismo dinon si è arrestato e, secondo il giornalista Szabolcs Panyi, domani il leader ungherese sarà Mosca. La notizia è stata rilanciata anche da Radio Liberty. Secondo queste indiscrezioni, una delegazione ufficiale del governo ungherese si troverebbe già nella capitale russa per preparare il terreno a. La reprimenda diPer il momento, né Budapest né Mosca confermano o smentiscono l’eventuale bilaterale trae Vladimir