Goggia – Giletti | la storia – non storia continua?

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) I due hanno sempre negato un coinvolgimento sentimentale Sofiae Massimo, tentato e hanno tentato di tenere alta la loro privacy. Eppure, vengono spesso e ripetutamente paralizzati insieme. Da parte loro non c’è mai stata nessuna ammissione e spesso si sono limitati a un . Dopo mesi di “silenzio”, nell’ultimo numero di Chi, i due sono stati paparazzati insieme. Continuerebbe, quindi, la liaison tra il giornalista, tornato alla Rai e la campionessa di Sci. Il magazine li ha immortalati mentre erano insieme in scooter, sul lungotevere di Roma. Potrebbe anche essere un semplice legame di amicizia, ma per molti, invece avrebbero una love story. Sui social di Chi si legge: “Massimoe Sofiadi nuovo sorpresi insieme a Roma.