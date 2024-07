Friuli mamma di 4 bambini muore a 31 anni dopo un intervento programmato | due indagate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 luglio 2024) Una donna di 31, originaria di Padova e residente a Cordenons, in provincia di Pordenone, è deceduta il giornoessere stata sottoposta a unchirurgicodi sterilizzazione presso l’ospedale di San Vito al Tagliamento. Il tragico evento è avvenuto mercoledì 26 giugno, ma la notizia è emersa solo oggi, giovedì 4 luglio. Leggi anche: Val di Susa, ragazzo di 17annegato alla Gola del Pis La donna,aver subito complicanze improvvise durante l’operazione, è entrata in coma e stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è morta pocoil suo arrivo. La vittima, Vanessa Kuru, madre di quattrodi età compresa tra i due e gli otto, ha lasciato una comunità sgomenta. Si indaga per omicidio colposo La Procura di Udine ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per indagare sulle cause della morte e ha iscritto due medici, un’anestesista e una ginecologa, nel registro degli indagati.