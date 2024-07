Fermana gli ex calciatori si accasano in C

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Giorni di fremente attesa in casa canarina verso il 10 luglio, data ultima disponibile per gli emolumenti ai tesserati delle mensilità fino a maggio. E’ questa la condizione primaria per l’iscrizione al campionato di Serie D ed è su questo che la società guidata dalla famiglia Simoni sta lavorando proprio in queste ore. Traspare fiducia ma si attendono anche comunicazioni ufficiali che possano far tirare un sospiro di sollievo almeno per essere al via di una Serie D che si preannuncia di altissimo livello, con un numero incredibile di derby tutti da vivere. Ottimismo dunque che deve essere trasformato in atti concreti. E mentre il popolo gialloblù attende buone nuove, ecco che radiomercato racconta di come molti gialloblù della passata stagione (tutti praticamente liberi dopo la retrocessione nei dilettanti) abbiano già trovato una nuova squadra.