Femminicidio a Roma spara alla ex compagna con un fucile a canne mozze poi si costituisce Chi era la vittima

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è costituito dopo quasi un’ora l’uomo che, intorno alle 14, hato e ucciso a una donna di 50 anni a, in via degli Orseolo. L’aggressore avrebbe confessato l’omicidio ai carabinieri e sarebbe l’ex compagno della. Contro l’aggressore non sarebbero state presentate denunce in passato. Latoria è avvenuta nei pressi di via Portuense, in zona Casetta Mattei, mentre la donna si trovava per strada con una collega dopo essere uscita dal lavoro. La vititma aveva appena parlato con il figlio piccolo al telefono quando il suo aggressore è uscito da uno Smart, si è avvicinato e le hato più volte con un, prima di darsifuga. La donna ha chiesto aiutocollega, che ha avuto un malore, mentre i passanti chiamavano i soccorsi.