Euro 2024 | Adolescenti – l’ascesa di Guler Yamal Mainoo e gli altri

(Di giovedì 4 luglio 2024)-07-04 20:11:01 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Aparteciperanno 624 giocatori in rappresentanza di 24 nazioni, ma solo 11 di loro hanno meno di 20 anni. Se le prestazioni di alcuni di loro finora sono indicative, allora il futuro del calcio continentale appare davvero molto luminoso. Diamo un’occhiata agliche stanno illuminando la Germania quest’estate João Neves Joao Neves non era ancora nato quando il suo connazionale Cristiano Ronaldo cambiò il gioco deglicon un paio di assist a2004. La 19enne stella del Benfica è entrata in campo dalla panchina nella vittoria del Portogallo contro la Turchia nel Gruppo F, per poi partire titolare a centrocampo nella terza partita, una sconfitta contro la Georgia, quando la squadra aveva già conquistato il primo posto nel girone.