Esplode bombola di gas in appartamento un ferito grave

Il romeno coinvolto nell'incendio di Sant'Agnello è rimastomenteed ha riportato bruciature in tutto il corpo. E' stato soccorso e trasportato prima all'ospedale di Sorrento e poi trasa Napoli al Centro grandi ustioni del Cardarelli. La palazzina, in via San Vito, è stata evacuata a scopo precauzionale. Il fatto si è verificato intorno alle 7 di stamani e il forte boato si è sentito in tutta la Penisola sorrentina. Sul posto si sono recati 5 mezzi dei vigili del fuoco, alcuni partiti da Piano di Sorrento ma arrivati anche da Castellammare di Stabia. I primi ad accorrere sono stati i carabinieri della compagnia di Sorrento.