Emma Navarro l’ereditiera che ha battuto Osaka a Wimbledon ha più soldi di Federer Nadal e Djokovic

(Di giovedì 4 luglio 2024) C’era una volta Gulbis, e la favola del talentuosissimo miliardario lettone che girava il Tour nel suo sottomarino privato. Non aveva bisogno di giocare, era ricchissimo. Ora il tennis si gode, giovane ereditiera americana che aha(6-4, 6-1) Naomiin 59 minuti, e che ora è numero 17 del mondo. Non è una meteora, la campionessa NCAA 2021 con l’Università della Virginia: è già arrivata almeno al terzo turno dei tre Slam giocati finora in questa stagione. Ma la curiosità di tutti per ora è suiche aveva già prima di cominciare a giocare a tennis.ha 23 anni e ha guadagnato con il tennis 1.074.546 dollari solo in questa stagione. Ma è anche la figlia del magnate americano Ben, a sua volta figlio del famoso allenatore di football americano Frank