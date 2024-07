Claudio Sona fa la classifica delle coppie più belle di Uomini e Donne | ecco dove ha collocato se stesso con Mario Serpa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nelle ultime settimane uno dei trend maggiormente in voga su TikTok è quello dellapiùuscite da. A dilettarsi nel farla non sono solo gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ma anche diversi protagonisti del programma più discusso ma anche più ambito della televisione italiana. In tanti ricorderanno ancora tutto il clamore social generato dallafatta da Chiara Rabbi, con Davide Donadei, l’uomo che l’aveva scelta, piccato per l’ultimo posto e il conseguente sfogo con tanto di diretta Instagram dell’ex corteggiatrice. Nelle ultime ore si è divertito a stilare la sua perleanche, l’ex tronista che ha inaugurato il Trono gay di, durato – purtroppo – solo due stagioni.