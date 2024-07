Città blindata per la Notte rosa Luci in spiaggia e vetro bandito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Obbligo di illuminazione notturna delle spiagge, niente monopattini nei luoghi di svolgimento dei principali eventi, giro di vite sui contenitori in. E poi, come sempre, chiusura di alcune strade, divieti, limitazioni al traffico. Arriva lae Rimini, così come gli altri comuni della costa, si prepara all’assalto di centinaia di migliaia di persone. Dalle 6 di domani alle 12 di sabato, scatta la chiusura al traffico con divieto di sosta e rimozione nella rotonda di piazzale Fellini, e sul lungomare Tintori, nel tratto dalla via Beccadelli alla via Bianchi, via Beccadelli, nel tratto dalla via Vespucci al lungomare Tintori. Biciclette e monopattini saranno proibiti, anche se condotti a mano, sul lungomare Tintori, nel tratto che va da via Beccadelli allla via Bianchi, con sopressione temporanea della pista ciclabile.