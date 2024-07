Basta con i cinghiali La rabbia degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 - Iassediano campagna e città. Devastando colture, causando incidenti stradali e compromettendo l’equilibrio ambientale con la perdita di biodiversità. Sono un dramma. "e fauna selvatica incontrollata. La misura è colma": glidella provincia di Pisa, insieme a tanti altri colleghi della Toscana, tornano in piazza con un grande presidio aperto dalla “marcia” deidei giovani imprenditori della regione per denunciare con forza l’emergenza fauna in selvatica che sta falcidiando le aziende agricole favorendo l’abbandono dei terreni e lo spopolamento di molte aree della nostra campagna e delle nostre montagne.& co. sono sempre più percepiti come un pericolo, il 58% dei cittadini li considera una minaccia, per la sicurezza stradale e per la salute con il rischio di diffusione della Peste Suina che incombe sulle imprese della trasformazione e sul turismo.